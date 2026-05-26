Il presidente del Napoli non ha smentito l’offerta di 2,2 miliardi di dollari degli investitori americani, guidati da Underdog Global Partners e con la partecipazione di Ariel Investments di Chicago. Le voci di una possibile vendita del club sono sempre più frequenti, alimentando speculazioni nel mondo del calcio. Durante la conferenza stampa, il focus principale del presidente non è stato sull’allenatore, ma sulla proposta finanziaria proveniente dagli Stati Uniti.

De Laurentiis sta vendendo il Napoli? Le voci ormai sono sempre più insistenti. Quotidiane. In conferenza stampa, il presidente non ha smentito l’offerta degli investitori americani guidati dalla Underdog Global Partners con la partecipazione della Ariel Investments di Chicago. È di ieri la notizia che gli americani avrebbero alzato l’offerta a 2,2 miliardi di euro. Una cifra stratosferica per un club di Serie A che peraltro non ha nemmeno uno chalet di proprietà e ha avuto fin qui seri limiti nell’alzare il fatturato. De Laurentiis avrebbe fatto l’affare più clamoroso nella storia dello sport. Repubblica, con Marco Azzi, scrive che il rebus della panchina non occupa in questo momento il primo posto nei pensieri del presidente, sul cui tavolo c’è la stratosferica offerta ricevuta dagli Stati Uniti per la cessione del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il primo pensiero di De Laurentiis è l’offerta americana di 2,2 miliardi, non l’allenatore

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