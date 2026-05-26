Da Montecarlo a Copacabana | così Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni di Salerno al primo turno
Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni a Salerno al primo turno. La vittoria è arrivata senza il simbolo del Partito Democratico né il sostegno di un’alleanza più ampia. Il candidato ha presentato un programma di 34 pagine che trattava temi come lo stadio, la casa, il mare e la nautica. La sua elezione si è conclusa con un risultato che ha sorpreso alcuni osservatori.
Ha vinto al primo turno senza il simbolo del PD né l'appoggio del campo largo, con un programma da 34 pagine su stadio, casa, mare e nautica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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