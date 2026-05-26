Da Montecarlo a Copacabana | così Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni di Salerno al primo turno

Notizia in breve

Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni a Salerno al primo turno. La vittoria è arrivata senza il simbolo del Partito Democratico né il sostegno di un’alleanza più ampia. Il candidato ha presentato un programma di 34 pagine che trattava temi come lo stadio, la casa, il mare e la nautica. La sua elezione si è conclusa con un risultato che ha sorpreso alcuni osservatori.