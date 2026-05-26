Il presidente della Port Community | Siamo certi che Venturini manterrà le promesse
Il presidente della Port Community ha commentato l’elezione a sindaco di Venezia di Venturini, esprimendo fiducia che manterrà le promesse fatte. La port authority ha inoltre confermato la disponibilità a proseguire il dialogo già avviato e a collaborare con il nuovo sindaco, offrendo il proprio supporto e mettendo a disposizione le risorse dell’organizzazione. Nessun dettaglio sulla durata o sui contenuti specifici di questa collaborazione è stato fornito.
«Complimenti a Simone Venturini per la sua elezione a sindaco di Venezia. Come Venice Port Community esprimiamo massima disponibilità a proseguire nel cammino del dialogo instaurato, certi di poter contare sul suo aiuto e di mettere al servizio dell’istituzione da lui rappresentata le nostre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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