Fine delle correnti? Meno errori? La riforma ‘diabolica’ della giustizia non manterrà le promesse anzi

Una nuova riforma della giustizia è stata approvata, suscitando reazioni contrastanti tra gli esperti. Secondo alcuni, questa modifica potrebbe portare a meno errori, mentre altri criticano la sua efficacia e i possibili effetti sulla divisione delle carriere. La discussione si concentra sui cambiamenti introdotti e sulle implicazioni per il sistema giudiziario. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa sui risultati che si otterranno.

Non si mischia sacro e profano, è vero, ma qui viene troppo facile. La divisione delle carriere è una cosa “diabolica”, e nel senso etimologico del termine: diabàllo, in greco, vuol dir proprio dividere, separare. E, di diabolico, la riforma ha tutte le tecniche, a cominciare dal tentativo dei suoi promotori di fare promesse che poi non sono in grado di mantenere. Non sarà mantenuta, ad esempio, la promessa di limitare i danni della degenerazione del sistema delle correnti. Non serve a questo fine il sorteggio dei membri dei futuribili due CSM – che recide qualsiasi collegamento con il circuito democratico, ad oggi garantito dall’elezione di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fine delle correnti? Meno errori? La riforma ‘diabolica’ della giustizia non manterrà le promesse, anzi Articoli correlati Referendum Giustizia, Mantovano: “La riforma libera i magistrati dal condizionamento delle correnti”Il “Sì” al referendum sulla Giustizia “libererà magistrati dal condizionamento delle correnti“. Riforma giustizia, il giudice della Cassazione Socci: “Ognuno può finire come Tortora”, ecco perché voto Sì, contro la magistratura delle correnti e dei favoriGiudice, come spiega le dichiarazioni di Gratteri? Dice che voteranno No le persone perbene, invece voteranno Sì gli appartenenti alla ‘ndrangheta,... Antonio Di Pietro vota Sì alla riforma della giustizia Tutto quello che riguarda Fine delle correnti Meno errori La... Discussioni sull' argomento Cosa succede se al referendum sulla giustizia vince il Sì; Referendum giustizia, voto sì o voto no? Cosa mi ha risposto l'AI; Conti correnti, 440 miliardi senza copertura del Fondo tutela: i dati; Cittadini meno uguali: questa è la posta in gioco - L'intervista a Nicola Gratteri. Olimpico da brividi. Spettacolo senza fine #ASRoma #RomaBologna #EuropaLeague - facebook.com facebook ! Alla fine il derby in Europa League lo vince il Bologna: il gol, siglato nel secondo tempo supplementare da Cambiaghi, decide il match. x.com