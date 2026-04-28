La Venice Port Community chiede chiarezza sul porto I programmi di Venturini e Martella

La Venice Port Community ha richiesto spiegazioni sullo stato attuale e le prospettive del porto. La richiesta nasce dopo le dichiarazioni rilasciate dai candidati di centrodestra e centrosinistra, che sono stati invitati a esprimersi in modo chiaro riguardo alla gestione e alle strategie future dell’area portuale. La comunità portuale desidera comprendere meglio le posizioni dei candidati sui programmi relativi allo sviluppo e alla tutela del porto.

«Alla luce delle recenti dichiarazioni offerte dai candidati di centrodestra e centrosinistra, vorremmo sapere, in maniera chiara, cosa pensano del porto, del suo presente, e del suo futuro». Un messaggio chiaro da Davide Calderan, presidente della Venice Port Community, l'associazione dei.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate La Fenice sotto accusa: Venturini sfida Martella sui fondi reali? Cosa sapere A Venezia Simone Venturini contesta Andrea Martella sulla gestione economica del Teatro La Fenice. Andrea Martella rilancia a Rialto: «Venturini è la continuità. Serve innovazione e cambiamento»Centinaia in Pescheria per l'intervento del candidato del centrosinistra, che ribadisce le parole d'ordine della sua campagna. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Avviso esplorativo per un cantiere dedicato ai maxi-yacht all’arsenale di Venezia. Due gru da Porto Marghera verso Trieste, il presidente di Venice port community Calderan: «Continuiamo a esprimere eccellenza»VENEZIA - Sono nate a Porto Marghera, ma serviranno il porto di Trieste. Due gru di 97 metri di altezza e 73 metri di braccio sono state assemblate nell’area ex intermodale di Porto Marghera, e ... ilgazzettino.it Crociere a Venezia, gli operatori: «In 4 anni persi 1 milione e mezzo di passeggeri»VENEZIA - Soddisfatto dal confronto con il vice-ministro Edoardo Rixi e con il presidente Matteo Gasparato, ma convinto che ci sia molto da fare per recuperare quanto perso in questi anni di stallo, ... ilgazzettino.it