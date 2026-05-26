Il Premio Malafemmina 2026 è stato assegnato a Rosa Criscuolo per il suo impegno civile. Il riconoscimento valorizza chi si distingue per il contributo al riscatto sociale, traducendo i codici giuridici in un linguaggio accessibile e universale. La cerimonia si è svolta in presenza di pubblico e rappresentanti istituzionali. La premiazione evidenzia il ruolo di figure che si impegnano nel promuovere diritti e giustizia attraverso azioni concrete e comunicazioni efficaci.

Tempo di lettura: 4 minuti Ci sono vite capaci di farsi manifesto, di tradurre la complessità dei codici giuridici nel linguaggio universale del riscatto sociale. Quella di Rosa Criscuolo appartiene indubbiamente a questa rara categoria. Attivista instancabile, giurista rigorosa e voce autorevole nel panorama della difesa dei diritti civili, la Criscuolo ieri è stata tra le grandi protagoniste della ventiduesima edizione del Premio Malafemmena che si è svolto ieri al Teatro Bolivar di Napoli. Un riconoscimento che non è soltanto un tributo alla sua straordinaria traiettoria professionale, ma un suggello alla sua capacità di incarnare i valori di solidarietà, coraggio culturale ed empatia profonda che da sempre definiscono l’anima più autentica di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Premio Malafemmina 2026 celebra l’impegno civile: il riconoscimento a Rosa Criscuolo

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