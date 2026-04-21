Roma celebra il Premio Caravella Tricolore | 44 eccellenze premiate tra cultura e impegno civile

Roma ha ospitato una cerimonia per il “Premio Caravella Tricolore”, durante la quale sono state consegnate attestazioni a 44 figure che si sono distinte in ambiti come cultura e impegno civile. L’evento si è svolto in occasione delle celebrazioni natalizie della città, coinvolgendo personalità e rappresentanti istituzionali. La serata si è conclusa con interventi politici e riconoscimenti ufficiali.

Roma celebra il “Premio Caravella Tricolore” con una serata di riconoscimenti e messaggi politici in occasione del Natale della Capitale. Nella cornice dell'Hotel Universo, a pochi passi dalla Stazione Termini, si è svolta ieri sera la XIV edizione del premio - ideato e coordinato da Domenico Gramazio - che ha visto protagonisti 44 volti illustri del panorama italiano. Nato negli anni Sessanta e rilanciato nel 2012, il Premio Caravella Tricolore si è confermato un appuntamento consolidato, capace di valorizzare eccellenze nei campi della cultura, dell'arte, della scienza, del giornalismo e dell'impegno civile. Un'edizione particolarmente partecipata, culminata con la consegna di 13 premi individuali e oltre 30 riconoscimenti distribuiti in nove aree tematiche.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma celebra il Premio Caravella Tricolore: 44 eccellenze premiate tra cultura e impegno civile Notizie correlate Leggi anche: Premio medicina Abruzzo 2026: sei equipe mediche tra le eccellenze premiate Premio Caravella Tricolore, la presentazione della XIV edizioneSi svolgerà martedì 21 aprile la XIV edizione del Premio Caravella Tricolore - Natale di Roma. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Roma la XIV edizione del premio Caravella Natale di Roma 2026 Hotel Universo ore 17,30; Cile, 500 fan trasformano Santiago in una galassia di Star Wars | Libero Quotidiano.it; Iran, l'esercito Usa abborda una nave di Teheran nel Golfo dell'Oman | Libero Quotidiano.it; Caraibi, l'esercito Usa attacca una barca della droga: tre morti | Libero Quotidiano.it. Roma celebra il Premio Caravella Tricolore: 44 eccellenze premiate tra cultura e impegno civileRoma celebra il Premio Caravella Tricolore con una serata di riconoscimenti e messaggi politici in occasione del Natale della Capitale. Nella cornice dell’Hotel Universo, a pochi passi dalla ... iltempo.it XIV Premio Caravella Tricolore, svelati i 44 premiati: il 21 aprile a Roma la kermesse della cultura di destraAll’Hotel Universo l’edizione 2026 del riconoscimento legato al Natale di Roma. In apertura anche il sostegno al Papa per la pace e a Meloni sugli interessi italiani ... ilgiornale.it Hotel Universo Roma Oggi pomeriggio al Premio Caravella Tricolore "Natale di Roma" Il premio, nato negli anni Sessanta e rilanciato nel 2012 per volontà dell'amico e senatore, Domenico Gramazio, è un riconoscimento alle eccellenze italiane, nei camp facebook "#PremioCaravellaTricolore" - Results on X | Live Posts & Updates x.com