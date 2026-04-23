Ginosa si prepara a celebrare il 25 aprile con una serie di iniziative che coinvolgono la comunità locale. La giornata sarà dedicata alla memoria storica e alla riflessione sui temi della pace e dei diritti civili. Il programma include eventi commemorativi e momenti di partecipazione pubblica, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo e promuovere il senso di responsabilità collettiva.

Tarantini Time Quotidiano Una giornata dedicata alla memoria e alla partecipazione collettiva. Ginosa si prepara a celebrare il 25 aprile con un programma che unisce ricordo storico e riflessione sui temi della pace e dei diritti. L’appuntamento è in piazza IV Novembre a partire dalle 9.30, dove si svolgerà una maratona di lettura delle lettere dei condannati a morte durante il periodo fascista, promossa dal Comune in collaborazione con ARCI Il Ponte Ginosa. Alla cerimonia si affiancheranno la deposizione della corona ai caduti e gli interventi delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini. Prevista anche la partecipazione di gruppi musicali e corali che accompagneranno i diversi momenti della mattinata.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ginosa celebra il 25 aprile tra memoria e impegno civile

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