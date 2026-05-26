Il Policlinico apre la stanza di Jacopo ospiterà i parenti dei ricoverati in Rianimazione
Anche il Policlinico avrà all’interno della Rianimazione la sua “Stanza di Jacopo”. Uno spazio confortevole pensato per accogliere i familiari dei pazienti più critici e dove al tempo stesso comunicare con i sanitari.È il progetto realizzato grazie all’associazione “La Stanza di Jacopo”, la Onlus. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
“La Stanza della Vita”: al Papa Giovanni un luogo dedicato alle relazioni tra medici e parenti dei pazienti in condizioni criticheÈ stato inaugurato al reparto del Papa Giovanni uno spazio chiamato “La Stanza della Vita”, pensato per facilitare i colloqui tra medici e parenti di...
Pasqua, prime dolci donazioni per i bambini ricoverati al Policlinico di ModenaIn occasione della Pasqua, sono state consegnate le prime donazioni di dolci ai reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia...
Temi più discussi: Apre a Bologna il primo Ospedale di comunità della città; #PASSAPAROLA. [29.05] Smettere di fumare si può: consulenze gratuite al Centro Antifumo del Policlinico di Milano; Sangue e memoria, il policlinico di Catania apre i centri trasfusionali in ricordo dei giudici uccisi dalla mafia; Dallo yoga alla nutrizione, gli eventi per le future mamme al Policlinico.
Il futuro della sanità milanese apre le porte: successo per l’Open Day del Nuovo Padiglione Sforza di #PoliclinicoMi ? shorturl.at/fEaRu #PoliclinicoMilano #NuovoPoliclinico #PadiglioneSforza #Milano #Sanità #OpenDay x.com
?Sabato 23 maggio, non perdere l’occasione unica di entrare nel cuore di uno dei progetti sanitari più innovativi di Milano! Il Nuovo Policlinico apre le sue porte per un Open Day straordinario. ? Cosa potrai scoprire dalle 10:00 alle 16:00: - alcuni reparti e facebook
Il futuro della sanità milanese apre le porte: successo per l’Open Day del Nuovo Padiglione Sforza del Policlinico di MilanoGrande partecipazione ed entusiasmo per l’Open Day del nuovo Padiglione Sforza del Policlinico di Milano, che oggi ha accolto cittadini, famiglie, operatori e sostenitori dell’Ospedale in un’occasione ... mi-lorenteggio.com
Sangue e memoria, il policlinico di Catania apre i centri trasfusionali in ricordo dei giudici uccisi dalla mafiaIl valore della memoria può e deve trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà e cittadinanza attiva. Con questo intento anche per il 2026 la Regione Siciliana ha deciso di promuovere tre grandi ... sanitainsicilia.it