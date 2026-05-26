Il Policlinico apre la stanza di Jacopo ospiterà i parenti dei ricoverati in Rianimazione

Anche il Policlinico avrà all’interno della Rianimazione la sua “Stanza di Jacopo”. Uno spazio confortevole pensato per accogliere i familiari dei pazienti più critici e dove al tempo stesso comunicare con i sanitari.È il progetto realizzato grazie all’associazione “La Stanza di Jacopo”, la Onlus. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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