La Stanza della Vita | al Papa Giovanni un luogo dedicato alle relazioni tra medici e parenti dei pazienti in condizioni critiche

È stato inaugurato al reparto del Papa Giovanni uno spazio chiamato “La Stanza della Vita”, pensato per facilitare i colloqui tra medici e parenti di pazienti in condizioni critiche. Si tratta di un ambiente riservato e accogliente, creato per offrire un punto di ascolto e di comunicazione tra le persone coinvolte. L’obiettivo è migliorare le relazioni e la gestione delle informazioni in situazioni delicate.

Uno spazio d’ascolto e di comunicazione accogliente e riservato, dedicato ai colloqui tra operatori sanitari dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e famigliari di pazienti che si trovano in condizioni critiche: si chiama “La Stanza della Vita” ed è stata pensata per essere un luogo nel quale ad essere curate sono anche le relazioni umane. Uno spazio attiguo alle terapie intensive che dalla fine di marzo ha un nuovo volto, grazie alla stretta collaborazione e al cofinanziamento da 30mila euro dell’Aido provinciale di Bergamo con i suoi gruppi comunali e alla progettazione degli studenti della classe 5^ del CFP della Scuola d’Arte “Andrea Fantoni” di Bergamo, indirizzo Arredo e design.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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