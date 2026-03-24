Pasqua prime dolci donazioni per i bambini ricoverati al Policlinico di Modena

In occasione della Pasqua, sono state consegnate le prime donazioni di dolci ai reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena. Le consegne sono state effettuate nei reparti dedicati ai bambini ricoverati, con l’obiettivo di portare un sorriso ai piccoli pazienti durante le festività. Le donazioni continuano ad arrivare da parte di diverse associazioni e singoli donatori.

Iniziano ad arrivare le donazioni pasquali nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena. A fare visita al reparto è arrivata una delegazione dell’Associazione Giovani Diabetici di Modena, presieduta dal Dottor Daniele Bandiera, che ha consegnato ai reparti degli ovetti di cioccolata. Si tratta di un appuntamento che ormai è diventato consuetudine e che anche per il 2026 è stato rinnovato sempre con la solida dose di passione e generosità. Sempre in questi giorni c’è stata la gradita visita dell’associazione di volontariato di protezione civile O.R.M. (Operatori Radio Modena) di Nonantola, presieduto da Vincenzo Brunco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Pasqua, prime dolci donazioni per i bambini ricoverati al Policlinico di Modena Articoli correlati Pasqua con i bambini: lavoretti creativi, dolci facili e storie da leggere insiemeLa Pasqua può essere un momento ideale per organizzare un divertente laboratorio in cui i bambini possono sbizzarrirsi con idee creative e ricette... Leggi anche: Emergenza donazioni sangue al Policlinico di Milano: “Situazione critica, cure e interventi a rischio”