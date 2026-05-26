Il Pd riparte dal segretario Forassiepi
Il Partito Democratico ha annunciato il ritorno di Forassiepi come segretario. Durante un intervento, ha detto che entro un anno il partito dovrà essere organizzato con una coalizione definita e un candidato per le elezioni comunali del 2028. La dichiarazione è stata fatta in un incontro interno, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sulle scadenze specifiche.
"Tra un anno dovremo essere pronti con una coalizione ben delineata e un candidato da sostenere per le amministrative 2028 ". È questo il padre di tutti gli obiettivi di Rossano Forassiepi (nella foto), eletto segretario comunale Pd al congresso di sabato che ha posto fine al lungo commissariamento dei dem. Oltre a Forassiepi, unico candidato, sono stati eletti i segretari di circolo Maurizio Coluccini (Pietrasanta) e Susanna Maremmani (Marina). "Ripartiamo tutti insieme – dice Forassiepi – con una coalizione ampia e un campo largo che guarda al centro e alle forze civiche. Come dice la Schlein: testardamente unitari. Da qui a un anno la coalizione dovrà determinare il suo perimetro e le sue linee guida programmatiche, poi partirà la campagna d’ascolto con i cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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