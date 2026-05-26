Il Partito Democratico ha annunciato il ritorno di Forassiepi come segretario. Durante un intervento, ha detto che entro un anno il partito dovrà essere organizzato con una coalizione definita e un candidato per le elezioni comunali del 2028. La dichiarazione è stata fatta in un incontro interno, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sulle scadenze specifiche.

"Tra un anno dovremo essere pronti con una coalizione ben delineata e un candidato da sostenere per le amministrative 2028 ". È questo il padre di tutti gli obiettivi di Rossano Forassiepi (nella foto), eletto segretario comunale Pd al congresso di sabato che ha posto fine al lungo commissariamento dei dem. Oltre a Forassiepi, unico candidato, sono stati eletti i segretari di circolo Maurizio Coluccini (Pietrasanta) e Susanna Maremmani (Marina). "Ripartiamo tutti insieme – dice Forassiepi – con una coalizione ampia e un campo largo che guarda al centro e alle forze civiche. Come dice la Schlein: testardamente unitari. Da qui a un anno la coalizione dovrà determinare il suo perimetro e le sue linee guida programmatiche, poi partirà la campagna d’ascolto con i cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd riparte dal segretario Forassiepi

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