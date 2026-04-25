pd fine del commissariamento forassiepi si candida a segretario

Dopo un periodo di commissariamento, il Pd del comune ha annunciato la fine dell’amministrazione straordinaria. La candidatura di Rossano Forassiepi come segretario è stata confermata, e lui sarà nuovamente alla guida del partito locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, sancendo il ritorno di Forassiepi alla guida del circolo dopo il periodo di transizione.

Alla fine le previsioni sono state confermate: Rossano Forassiepi (nella foto) sarà di nuovo il segretario comunale del Pd. E’ l’unico infatti ad essersi candidato in vista del congresso in agenda tra il 15 e il 31 maggio, e pertanto il lungo commissariamento dei Dem, iniziato nell’ottobre 2024 con la nomina di Marco Niccolai, volgerà al termine. Ex assessore della giunta Lombardi (2010-2015), per Forassiepi sarà il secondo incarico da segretario dopo quello ricoperto dal 2019 al 2023, a cui fece seguito l’attuale consigliera comunale Claudia Dinelli. Le diatribe interne portarono poi a numerose dimissioni, fino al commissariamento. "Mi candido con spirito unitario – annuncia Forassiepi – e determinazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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