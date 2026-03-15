Maurizio Landini ha dichiarato di non avere l'ambizione di diventare segretario del Partito democratico, sottolineando che il ruolo è già ricoperto da un'altra persona e che non intende candidarsi. La sua affermazione è stata fatta in risposta a domande sul possibile interesse verso la guida del partito. Landini ha precisato che non desidera assumere quella posizione.

“C’è già il segretario del Pd, è già stato eletto. Non è una mia ambizione ”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine della giornata sul referendum “Giustizia e Democrazia – Le ragioni del No” alla Società Umanitaria di Milano, rispondendo a chi gli chiedeva di una sua eventuale candidatura alla guida del Partito Democratico. “Io faccio già fatica a fare il segretario generale della Cgil e lavorerò per fare questo lavoro al meglio fino al prossimo congresso”, ha aggiunto. Landini ha poi chiuso con una battuta: “Ho cominciato a lavorare all’età di quindici anni, come si vedono dai capelli bianchi e dopo tanto lavoro, prima o poi, uno deve anche riposarsi un po’”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pd, Landini: “Non è mia ambizione fare il segretario del Partito democratico”

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