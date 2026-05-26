Il Partito Democratico toscano celebra le vittorie alle elezioni amministrative a Prato e Pistoia, con attesa per i ballottaggi di Arezzo e Viareggio. La festa si concentra sui risultati locali, senza riferimenti a dati nazionali o ad altri territori. Non sono stati annunciati ulteriori risultati o analisi sulla situazione politica generale. La notizia si focalizza esclusivamente sugli esiti elettorali nelle due città toscane.

Il Pd toscano è giubilante – festa grande! – per la vittoria a Prato e Pistoia alle elezioni amministrative, in attesa dei ballottaggi di Arezzo e Viareggio. A Prato, la Gotham City del centro Italia, il Pd governava già, ma c’erano stati parecchi casini, compreso le dimissioni dell’ex sindaca Ilaria Bugetti accusata di corruzione. A Pistoia la destra aveva conquistato il Comune nel 2017 grazie ad Alessandro Tomasi, poi promosso in Regione. Sono due città in cui la sinistra ha sempre governato e ha anche perso, giusto lo spazio di una parentesi politica (Prato ha avuto un sindaco di centrodestra, Roberto Cenni, dal 2009 al 2014). Adesso i dirigenti locali del Pd spacciano formule proto-nazionali, l’unità che la vince, la solidità che la trionfa, il campo largo quale categoria dello spirito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il Pd festeggia, ma dimentica che l’Italia non è una gigantesca Toscana

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