In Ungheria, il candidato ha ottenuto una vittoria con due terzi dei voti, parlando davanti a migliaia di giovani lungo le rive del Danubio. La vittoria è stata celebrata da parte della popolazione, anche se molti hanno espresso soddisfazione per la sconfitta del leader uscente. La vittoria è stata accolta con entusiasmo dai sostenitori del nuovo rappresentante politico, mentre il clima generale è segnato da festeggiamenti e aspettative di cambiamento.

Peter Magyar ha vinto con una schiacciante maggioranza dei due terzi. Ha tenuto il suo discorso di fronte a migliaia di giovani sulle rive del Danubio. Ha chiamato per nome il presidente della Repubblica Tamás Sulyok, uomo di fiducia di Orbán, chiedendogli di conferirgli il mandato “il prima possibile” e poi di dimettersi. Ha annunciato una nuova agenzia anticorruzione, la riforma della magistratura, un viaggio a Varsavia e poi a Bruxelles per sbloccare i venti miliardi di fondi europei congelati. “Gli ungheresi hanno detto sì all’Europa”, ha scandito. È stata una notte straordinaria, e nessuno che ami la democrazia può non esserne felice. E tuttavia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Magyar trionfa in Ungheria, ma la gente festeggia la sconfitta di Orbán: una differenza che conta

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