Il Lions organizza una giornata di prevenzione del melanoma

Il Lions Padova Ruzzante Rubianus ha programmato per domenica 24 maggio, tra le 9 e le 13, un evento dedicato alla prevenzione del melanoma. Durante questa mattinata, sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti dei nei previa prenotazione telefonica al numero 338 8799368, disponibile dal lunedì al venerdì. L’iniziativa si svolgerà in una sede ancora da definire e mira a offrire un servizio di screening ai cittadini interessati, senza costi o obblighi ulteriori.

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