Il Lions organizza una giornata di prevenzione del melanoma

Da padovaoggi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lions Padova Ruzzante Rubianus ha programmato per domenica 24 maggio, tra le 9 e le 13, un evento dedicato alla prevenzione del melanoma. Durante questa mattinata, sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti dei nei previa prenotazione telefonica al numero 338 8799368, disponibile dal lunedì al venerdì. L’iniziativa si svolgerà in una sede ancora da definire e mira a offrire un servizio di screening ai cittadini interessati, senza costi o obblighi ulteriori.

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Il club Lions Padova Ruzzante Rubianus organizza, nella giornata di domenica 24 maggio dalle 9 alle 13 una giornata di prevenzione del melanoma, effettuando gratuitamente una visita di controllo dei nei ai cittadini che si prenoteranno telefonicamente al numero 338 8799368 (dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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