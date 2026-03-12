giornata mondiale del rene le raccomandazioni degli esperti per prevenzione diagnosi precoce e dialisi

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, gli esperti hanno condiviso alcune raccomandazioni per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento della malattia renale cronica. Questa condizione, considerata una delle principali sfide di sanità pubblica, spesso passa inosservata nonostante la sua diffusione. Le indicazioni fornite mirano a sensibilizzare sull’importanza di intervenire tempestivamente, riducendo i rischi legati a questa patologia.

La malattia renale cronica rappresenta oggi una delle sfide di sanità pubblica più importanti del nostro tempo, eppure rimane ancora largamente sottovalutata. Colpisce una persona su dieci in Italia e il numero appare in crescita per l’invecchiamento della popolazione e l’aumento di diabete, obesità e ipertensione, veri e propri nemici del rene. Questo scenario è reso ancora più insidioso dal fatto che il quadro decorre spesso silente: i pazienti non avvertono alcun sintomo nelle fasi iniziali della malattia, finché non si manifesta in forma grave, mettendo a rischio la vita stessa. Tuttavia, quando la diagnosi giunge precocemente, le cose cambiano radicalmente. 🔗 Leggi su Dilei.it

