Stamattina, prima ancora di ufficializzare la vittoria alle urne, il sindaco eletto si è recato in sopralluogo nelle strade, concentrandosi su un parcheggiatore abusivo e sui cantieri aperti. Ha controllato personalmente le aree interessate, senza attendere comunicazioni ufficiali. Nessuna dichiarazione pubblica, solo azioni sul territorio per verificare le condizioni di sicurezza e rispetto delle norme.

Stamattina Vincenzo De Luca, senza neanche attendere l’ufficializzazione dell’elezione a sindaco, è tornato a vestire gli abiti dello sceriffo fustigatore e si è lanciato in una serie di sopralluoghi per le strade cittadine. Non si è lasciato frenare o intimorire dalla forma, all’appello manca ancora una sezione delle 151 totali e senza la consegna dei verbali non è possibile procedere al rito della proclamazione degli eletti, primo passaggio formale di validazione dei risultati. Del resto, anche negli anni da parlamentare a Roma o nel decennio passato a Santa Luca a Napoli da presidente della Campania, Vicienz’ ha sempre considerato Salerno il suo feudo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il parcheggiatore abusivo e i cantieri: Vincenzo De Luca torna "sceriffo"

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VINCENZO DE LUCA VS ILLECITI A NAPOLI

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