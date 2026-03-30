Da Napoli è partita una flottiglia con dieci tonnellate di aiuti umanitari destinati a Gaza. La nave ha lasciato il porto diretta verso la regione, che è soggetta a un blocco. L’iniziativa mira a fornire assistenza alle popolazioni locali. La partenza si è svolta senza incidenti e la flottiglia prosegue il suo percorso marittimo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli. Il mare si trasforma in un simbolo di solidarietà internazionale, mentre la Global Sumud Flotilla approda oggi nel porto di Mergellina. Questo evento coincide con la Domenica delle Palme e rappresenta un’importante iniziativa del movimento “Spring Mission 2026”, che si propone di sfidare il blocco navale per garantire aiuti umanitari vitali alla popolazione di Gaza. L’imbarcazione a vela “Bianca” è giunta al Molo Luise intorno alle 12:45, e non è sola. La Freedom Coalition e Thousand Madleens, gli organizzatori della missione, hanno mobilitato circa cento navi su scala globale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gaza, la Flotilla in partenza da Napoli porta aiuti umanitari oltre il blocco.

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