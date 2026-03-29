Nella giornata di domenica delle Palme, nel porto di Mergellina a Napoli, si è svolta una cerimonia di consegna di un ramoscello d’ulivo ai volontari della Global Sumud Flotilla. Le imbarcazioni, partite da Livorno, sono in sosta prima di proseguire verso Gaza con un carico di cibo e aiuti umanitari. La flotilla ha sottolineato che l’assedio nella regione prosegue in modo illegale.

Nella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno, stanno facendo tappa nel porto di Mergellina prima di salpare verso Gaza. Nel capoluogo partenopeo la “flotta di terra” si è riunita questa mattina in piazza Sannazaro per accogliere e sostenere i cinque volontari impegnati nella missione. Riparte quindi anche dai porti italiani la “Spring Mission 2026”, un nuovo tentativo di far arrivare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza. Secondo gli organizzatori, sarebbero circa cento le imbarcazioni coinvolte, pronte a ritentare di superare il blocco navale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Global Sumud Flotilla fa tappa a Napoli, le imbarcazioni dirette a Gaza con cibo e aiuti umanitari: “L’assedio illegale continua”

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