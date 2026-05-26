Il Papa Disarmiamo l’IA

Il Papa ha affermato che la tecnologia, inclusa l’intelligenza artificiale, non è di per sé negativa o un nemico dell’uomo. Durante un intervento, ha sottolineato che il problema non si risolve condannando l’IA in modo preventivo, ma invitando a disarmare questa tecnologia. La sua posizione si basa sulla convinzione che la tecnologia può essere utilizzata in modo positivo, senza essere considerata un male automatico.

dall’inviato La questione dell’ Intelligenza Artificiale non si risolve con una condanna a priori. Anzi, per papa Leone XIV "la tecnologia non è una forza antagonista rispetto alla persona", né "un male di per sé". Piuttosto ne va raccolta la sfida sul piano dell’apprendimento, del lavoro e soprattutto sul fronte bellico, nell’ottica di "disarmare" l’IA per "sottrarla alla logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare, ma economica e cognitiva". Anche alleandosi con il volto buono della Silicon Valley, l’italo-americana Anthropic, anche a costo di allargare lo scontro con la Casa Bianca oltre lo scenario geopolitico. Sceglie il titolo di Magnifica Humanitas Prevost per la sua prima enciclica, 180 pagine, 42mila parole, cinque capitoli più un’introduzione e una conclusione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pope Leo XIV calls for AI to be disarmed

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