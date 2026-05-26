Il Palazzo del Merenda al centro di un incontro

Proseguono gli eventi della rassegna "Barocco. Incanto e Ragione" promossa dal circolo Acli Lamberto Valli nel territorio forlivese in collaborazione con altre 24 fra associazioni ed enti del territorio. Giovedì 28 maggio alle 17,30 nella sala Avis in via Giacomo La Torre 7 si terrà un incontro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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