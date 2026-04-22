Cesena accende i riflettori su Matera | al palazzo del Ridotto un incontro insieme al vescovo Caiazzo

Giovedì 23 aprile alle 17, nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto, si svolgerà un incontro pubblico dedicato a Matera. L’evento si terrà a Cesena e vedrà la partecipazione del vescovo Caiazzo. La riunione si concentrerà sulla città del Sud Italia, nota per il suo patrimonio storico e culturale. Nessun altro dettaglio riguardante il programma o i partecipanti è stato comunicato.

Giovedì 23 aprile, alle ore 17, nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto si terrà un incontro pubblico dedicato a una delle città più affascinanti e simboliche del Mezzogiorno: Matera. Al centro dell’iniziativa, dal titolo “Matera, una città millenaria che ha sconfitto il nazifascismo e la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate L’incontro sul ‘sacco dei bretoni’ fa il pieno al Palazzo del RidottoHa avuto un successo inaspettato l’incontro su "L’eccidio di Cesena, una strage dimenticata" organizzato dall’associazione La Giostra di Cesena per... Il vescovo di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo ricevuto da papa Leone in udienza privataLunedì mattina il vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, è stato ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV Dalla nuova... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Festa della Liberazione, Cesena accende i riflettori su Matera, la città che sconfisse il nazifascismo; Ortofrutta da 60 miliardi, Macfrut accende i riflettori sul settore: inaugurazione con il ministro Lollobrigida; A Macfrut 2026 l'agricoltura del futuro protagonista nella Innovation Arena; Uno sbirro in Appennino: la serie con Claudio Bisio rilancia la montagna. LIVE Renzo Barbera Manca un’ora e tre quarti a Palermo-Cesena Arrivato allo stadio il pullman del Cesena: la squadra romagnola ha fatto il suo ingresso al Barbera, cresce l’attesa tra i tifosi presenti Clima che si accende minuto dopo minuto in vista d - facebook.com facebook Ieri a Cesena abbiamo celebrato la festa mariana della Madonna del Popolo Un momento speciale di fede, tradizione e profonda devozione, molto sentito dalla nostra comunità. Una ricorrenza che ci ricorda la dolce protezione di Maria, Madre del Popolo, x.com