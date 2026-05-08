Imprese a Palazzo Mezzanotte il ' Metodo Merenda Business Award'

A Milano si è svolto presso Palazzo Mezzanotte il 'Metodo Merenda Business Award', un evento dedicato alle imprese che intendono migliorare le proprie strategie di crescita e facilitare l'accesso a nuovi mercati. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse aziende e professionisti del settore, con interventi e presentazioni mirate a condividere esperienze e strumenti utili per lo sviluppo aziendale. L'iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra le realtà imprenditoriali presenti.

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Milano, 8 mag. (Adnkronos) - Un appuntamento dedicato alla crescita strategica e all'accesso al capitale di sviluppo, in cui imprenditori e manager di piccole e medie imprese possono incontrare figure di spicco del panorama finanziario e industriale, tra cui Cristina Scocchia (ceo Illy), Diego Selva (Banca Mediolanum) e Gianluca Tacchella (Carrera Jeans). E' il 'Metodo Merenda Business Award', ospitato oggi a Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa Italiana. L'evento nazionale è dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle piccole e medie imprese italiane. Un appuntamento...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, a Palazzo Mezzanotte il 'Metodo Merenda Business Award' Notizie correlate Milano, il vertice dei CEO: business e innovazione a Palazzo MezzanotteMilano ospiterà il 19 maggio 2026 la sedicesima edizione dei Le Fonti Awards®, un evento di rilievo internazionale che si terrà presso Palazzo... Business care international award, le eccellenze italiane che illuminano il mondo(Adnkronos) – Torna il Business care international award, giunto alla sua ottava edizione, un riconoscimento che dal 2019 celebra personalità,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: ASviS - X edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile con Ritorno al Futuro. Investimenti e politiche sostenibili in un mondo instabile. Il 6 maggio; Torna Investopia: il forum che connette investitori italiani e emiratini; Commissione banche in visita a Borsa Italiana dopo invito Testa (AD) dello scorso dicembre; Hausbrandt Trieste 1892 riceve per il secondo anno il prestigioso Premio Industria Felix – L’Italia che compete. Torna a Milano Investopia, dialogo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Venerdì 15 maggio a Palazzo Mezzanotte, sarà presente Ignazio La Russa #ANSA - facebook.com facebook Investing Milano 2026: il 5 giugno la finanza torna a Palazzo Mezzanotte • Seconda edizione per Investing Milano, l'evento dedicato a trading e investimenti in programma il 5 giugno nella sede di Borsa Italiana. Con 8 sale didattiche e un parterre di ol… x.com