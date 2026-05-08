Imprese a Palazzo Mezzanotte il ' Metodo Merenda Business Award'

Da iltempo.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si è svolto presso Palazzo Mezzanotte il 'Metodo Merenda Business Award', un evento dedicato alle imprese che intendono migliorare le proprie strategie di crescita e facilitare l'accesso a nuovi mercati. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse aziende e professionisti del settore, con interventi e presentazioni mirate a condividere esperienze e strumenti utili per lo sviluppo aziendale. L'iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra le realtà imprenditoriali presenti.

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Milano, 8 mag. (Adnkronos) - Un appuntamento dedicato alla crescita strategica e all'accesso al capitale di sviluppo, in cui imprenditori e manager di piccole e medie imprese possono incontrare figure di spicco del panorama finanziario e industriale, tra cui Cristina Scocchia (ceo Illy), Diego Selva (Banca Mediolanum) e Gianluca Tacchella (Carrera Jeans). E' il 'Metodo Merenda Business Award', ospitato oggi a Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa Italiana. L'evento nazionale è dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle piccole e medie imprese italiane. Un appuntamento...🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Imprese, a Palazzo Mezzanotte il 'Metodo Merenda Business Award'

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