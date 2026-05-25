Un tifoso juventino è rimasto gravemente ferito alla testa prima del derby di Torino del 24 maggio. Il suo nome è Marco Leonardo Basoccu. Le sue condizioni non sono state rese pubbliche. La vicenda riguarda un episodio avvenuto poco prima della partita. Non sono stati forniti dettagli su come si siano verificati i fatti o sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

Si chiama Marco Leonardo Basoccu il tifoso juventino rimasto gravemente ferito alla testa prima del derby della Mole andato in scena il 24 maggio. Trentaseienne, è un commercialista originario di Casale Monferrato, che lavora e vive a Milano: fa parte del gruppo ultras Viking del capoluogo lombardo, con cui era arrivato a Torino per assistere alla partita. Operato, Basoccu è in coma farmacologico. Trasportato all’ospedale Molinette di Torino, Basoccu è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico a causa del gravissimo trauma cranico riportato. Attualmente è in coma farmacologico e la prognosi resta riservata. Oggi verrà sottoposto a una tac di controllo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi è e come sta il tifoso juventino gravemente ferito prima del derby di Torino

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Chi è Basoccu, tifoso ferito al derby Torino-Juve: colpito alla testa, è in prognosi riservata

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Alla fine della partita, Zlatan Ibrahimovic si è affrettato a lasciare gli spalti verso il parcheggio scortato. Durante il breve tragitto, è stato accolto con critiche e rabbia da alcuni tifosi del Milan, delusi e arrabbiati per aver gettato via la stagione. reddit

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