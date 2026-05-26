Il viale Ceccarini sarà aperto al pubblico il 31 maggio. I lavori del secondo stralcio, che coprono la tratta dall’intersezione con viale Gramsci fino al gazebo centrale, saranno completati in quella data. La fine dei lavori segna il termine del cantiere iniziato in questa fase.

Il 31 maggio aprirà viale Ceccarini. Per quel giorno saranno ultimati i lavori del secondo stralcio del lotto che consiste nel cantiere che va dall’intersezione con viale Gramsci fino al gazebo al centro del viale. A rassicurare sul rispetto della scadenza è stata l’amministrazione assieme ai tecnici durante l’incontro che si è svolto ieri mattina, rivolto ai commercianti che sussistono sul viale. Il cronoprogramma è stato rispettato, sottolineano dall’amministrazione comunale, e "in queste ore sono in corso le ultime opere di finitura che consentiranno la completa riapertura dell’area entro il 31 maggio". Servirà più tempo per la piazzetta del Faro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo viale Ceccarini aprirà il 31 maggio

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