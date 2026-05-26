Il nuovo Milan cambia modulo e interroga il mercato | la tentazione Premier League per Strahinja Pavlovic

Da milanzone.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha cambiato modulo e sta valutando il mercato, con particolare attenzione a Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, attualmente in rosa, potrebbe essere coinvolto in una possibile cessione. La decisione deriva dai recenti cambiamenti tecnici e societari, inclusa l’esonero dell’allenatore precedente. La società sta considerando diverse opzioni, anche in vista di eventuali offerte dall’estero, in particolare dalla Premier League.

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Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il club rossonero vorrebbe confermare il difensore serbo, tra i migliori dell'ultima stagione, ma l'addio alla retroguardia a tre e una proposta da 40 milioni di euro potrebbero cambiare gli scenari. Il futuro di Strahinja Pavlovic al Milan entra in una fase di profonda riflessione a causa del radicale ribaltone tecnico e societario impresso dal proprietario Gerry Cardinale, che ha recentemente portato all’esonero dell’allenatore Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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