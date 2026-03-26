Un calciatore del Milan ha segnato alcuni gol importanti, nonostante non sia un attaccante. Spesso si spinge in avanti in area, utilizzando la sua corporatura, come indicato dall’allenatore. La sua presenza in campo è considerata rilevante dalla squadra, mentre la Premier League presta attenzione alle sue prestazioni.

Segna gol pesanti, ma non è un attaccante. Avanza spesso in area sfruttando il suo fisico, come richiesto da Allegri. Si parla di un difensore centrale: Strahinja Pavlovic è diventato un elemento cardine di questo Milan, e qualche sirena inglese comincia a pressare il club. Da esubero a titolare: la rivoluzione di Pavlovic. Questa stagione sta portando in casa Milan grosse novità. Il club sta vivendo al pieno delle sue capacità, una stagione etichettata inizialmente transitoria e di studio. Alcuni giocatori considerati irrilevanti sono risultati efficaci, dinamici e imprescindibili in alcuni contesti e Pavlovic è proprio uno di questi. Pensare che la scorsa stagione, il serbo era stato definito un esubero, un acquisto non all’altezza. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Pavlovic decisivo: il Milan se lo gode, la Premier osserva

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