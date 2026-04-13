Il Napoli pianifica il mercato estivo | spunta un nuovo obiettivo dalla Premier League

Il Napoli sta organizzando il mercato estivo, con un nuovo obiettivo proveniente dalla Premier League. La corsa allo scudetto si è conclusa ieri, con un pareggio dei partenopei a Parma e la vittoria dell’Inter a Como. La squadra azzurra continua a pianificare le operazioni di mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La rosa attuale sarà soggetta a modifiche in base alle strategie del club.

La rincorsa scudetto del Napoli all’Inter, si è chiusa definitivamente nella giornata di ieri dopo il pareggio degli azzurri a Parma e la vittoria nerazzurra a Como. In attesa dei dialoghi tra Antonio Conte e De Laurentiis per delineare il suo futuro, a prescindere la dirigenza vuole costruire una squadra ancora più competitiva. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando diversi profili, tenendo conto sia delle esigenze tecniche sia delle opportunità che il mercato potrà offrire. In questo contesto, emergono nuove possibili piste internazionali. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei nomi finiti sul taccuino del club partenopeo è quello di Manuel Ugarte, centrocampista attualmente al Manchester United.🔗 Leggi su Dailynews24.it Spunta un nuovo obiettivo del Napoli dalla Premier LeagueIl Napoli segue con grande attenzione l’evoluzione del mercato internazionale e tra i profili monitorati spunta anche quello di Crysencio... Spunta già il primo nome del mercato estivo del NapoliIl Napoli guarda già alla prossima stagione e potrebbe muovere con anticipo le prime pedine sul mercato.