Il nuovo fidanzato di Giulia Vecchio è Valerio Gori manager dell’Atletico Madrid

Giulia Vecchio ha iniziato una relazione con Valerio Gori, manager dell’Atletico Madrid. La relazione segue la fine della sua storia con Carlo Amleto. La notizia è stata resa nota attraverso fonti vicine all’attrice. Gori ricopre il ruolo di direttore marketing presso la squadra di calcio spagnola. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi circa la durata del rapporto o altri aspetti personali.

Finita la storia con Carlo Amleto, l’attrice Giulia Vecchio avrebbe ritrovato l’amore con Valerio Gori, direttore marketing dell’Atlético Madrid. I due sarebbero stati avvistati recentemente in Spagna, dove l’attrice sarebbe volata per raggiungere il nuovo compagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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