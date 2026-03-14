Chi è Carlo Amleto il fidanzato di Giulia Vecchio

Carlo Amleto, conosciuto come comico e musicista nato a Caltanissetta, è il fidanzato di Giulia Vecchio. Lavorano entrambi nello stesso settore e sono colleghi. La loro relazione è stata resa nota pubblicamente, ma non ci sono altri dettagli disponibili riguardo al loro rapporto o alle attività professionali.

Il fidanzato di Giulia Vecchio è un suo collega: Carlo Amleto, il comico musicista originario di Caltanissetta. Inizia a diventare famoso nel 2022, partecipando a Zelig e a programmi come Bar Stella su Rai 2. La sua carta vincente qui diventa il format Tg Zero: la sua parodia cantata di telegiornale che, una volta presentata in tv, inizia a far affezionare il pubblico alla sua figura. “Ci siamo conosciuti come colleghi nel collettivo comico Contenuti Zero – ha raccontato Giulia in un’intervista a Tv sorrisi e canzoni – all’inizio non avevamo stretto chissà quale amicizia, mentre per esempio con Giuseppe Scoditti e Valentina Cardinali ci conoscevamo da tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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