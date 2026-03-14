Carlo Amleto è il fidanzato di Giulia Vecchio, attrice pugliese nata nel 1992. È noto per la sua carriera nel campo dello spettacolo e per la relazione sentimentale con l’attrice. La coppia ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, che segue con interesse gli aspetti della loro vita privata. La loro storia d’amore si è sviluppata negli ultimi anni, diventando un argomento di interesse pubblico.

La vita sentimentale di Giulia Vecchio, attrice pugliese classe 1992, è diventata negli ultimi anni un tema molto seguito dal pubblico. Dopo aver iniziato come modella e aver raggiunto la finale di Miss Italia, Giulia ha scelto di dedicarsi completamente alla recitazione, costruendo un percorso solido tra teatro, televisione e set cinematografici. Accanto a lei, da qualche tempo, c’è Carlo Amleto, artista poliedrico che unisce comicità, musica e teatro in un’unica cifra stilistica. La loro relazione è nata quasi per caso, ma si è trasformata in un legame stabile, costruito tra palchi condivisi, progetti creativi e una sintonia che cresce di anno in anno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Carlo Amleto, fidanzato di Giulia Vecchio: età, carriera e la storia d’amore con il comico siciliano

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