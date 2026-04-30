Sonepar Italia a Prato la sede rinnovata ospiterà experience center per automazione industriale

A Prato, Sonepar Italia ha inaugurato i locali rinnovati del punto vendita in via del Lazzeretto 53. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente dell’azienda. La nuova sede ospiterà anche un experience center dedicato all’automazione industriale. L’apertura fa parte di un progetto di riqualificazione degli spazi e di ampliamento delle attività dell’azienda nel territorio.

Prato, 30 apr. (AdnkronosLabitalia) - Sonepar Italia ha inaugurato a Prato i locali rinnovati del punto vendita in via del Lazzeretto 53, alla presenza di Marco Brunetti, Presidente Sonepar Italy. Tra gli ospiti intervenuti, si segnala la partecipazione di Simone Calamai, presidente della Provincia di Prato. L'azienda leader in Italia nella distribuzione di materiale elettrico rafforza così la propria prossimità operativa in un territorio ad alta vocazione manifatturiera, confermando l'attenzione verso le esigenze dei professionisti e del tessuto produttivo locale. Il building si sviluppa su una superficie complessiva di 4.700 metri quadrati, con 2.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sonepar Italia a Prato la sede rinnovata ospiterà experience center per automazione industriale Notizie correlate Viabilità area industriale Campo Calabro, la strada consortile verrà rinnovataA renderlo noto sono i consiglieri comunali, Rocco Messineo, Giovanni Richichi e Giuseppe Buda, insieme al consigliere comunale di Reggio Calabria,... Croce Rossa: una nuova sede. Ospiterà anche la Protezione civileTaglio del nastro, sabato mattina, per la nuova sede di Calderara di Reno del Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Padova celebra la fine della stagione di SuperLega: alla terrazza dell’Ex Foro il bilancio di Sonepar Padova; All’Ex Foro la serata che chiude la stagione di SuperLega di Sonepar Padova. Sonepar Italia a Prato la sede rinnovata ospiterà experience center per automazione industrialePrato, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Sonepar Italia ha inaugurato a Prato i locali rinnovati del punto vendita in via del Lazzeretto 53, alla ... iltempo.it