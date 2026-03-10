Riforma dei tecnici | tra nuove discipline e potenziamenti d i altre | dall’agricoltura digitale e smart farming alla bioedilizia ed automazione industriale

Il decreto ministeriale n. 29 del 19 stabilisce modifiche alla struttura degli istituti tecnici, introducendo nuove discipline come l’agricoltura digitale e lo smart farming, e potenziamenti in settori come la bioedilizia e l’automazione industriale. La riforma coinvolge istituti e corsi di studio, con l’obiettivo di aggiornare l’offerta formativa e adeguarla alle esigenze del mercato. Le modifiche saranno applicate a partire dall’anno scolastico successivo.

La revisione dell'assetto degli istituti tecnici definita con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 aggiorna gli indirizzi di studio e i quadri orari dei percorsi tecnici, intervenendo in particolare sui contenuti delle discipline e sugli ambiti di competenza che caratterizzano i diversi indirizzi.