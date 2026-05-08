Il nuovo progetto dello stadio di Palermo prevede la costruzione di un impianto che si distingue per sostenibilità e modernità. La società ha illustrato la propria idea di una struttura non solo dedicata allo sport, ma inserita nel contesto urbano, con attenzione all'ambiente e a un design innovativo. Il progetto mira a creare una infrastruttura che rispecchi i valori di apertura e rispetto dell’ambiente, senza specificare dettagli tecnici o tempistiche.

La società rosanero ha voluto condividere la sua visione per quella che sarà la futura versione dell'impianto PALERMO - Non semplicemente un impianto sportivo rinnovato, ma una nuova infrastruttura urbana, sostenibile, moderna e aperta. Un luogo capace di rispettare la storia e l'identità del suo contesto e, allo stesso tempo, accompagnare Palermo verso una dimensione sempre più internazionale. Il Palermo annuncia di aver presentato alla Regione Siciliana la documentazione necessaria nell'ambito del percorso amministrativo relativo al progetto di riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera. Una conferma dell'impegno anche e non solo finanziario preannunciato in attesa di veder dare concretezza agli apporti che anche lo Stato e la Regione Siciliana hanno anticipato di voler dare a fianco del club e del Comune.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Uno stadio sostenibile e moderno, così il Palermo ha pensato il nuovo Barbera

Nuovo Stadio: Altezza e Volumi! Quanto sarà alto e grande il nuovo Barbera

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