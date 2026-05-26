Il Napoli sta valutando diverse opzioni per la panchina dopo le dimissioni di Antonio Conte. Tra le trattative in corso, ci sono incontri con gli agenti di un possibile nuovo allenatore, mentre il nome di Allegri rimane in corsa. La società continua a monitorare le possibilità per trovare il sostituto ideale, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La scelta sarà annunciata nei prossimi giorni.

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Antonio Conte per la panchina del Napoli. Come evidenzia la redazione di SkySport, il club del presidente De Laurentiis è al lavoro per trovare l’allenatore per la prossima stagione. Gli agenti di Vincenzo Italiano hanno avuto un colloquio di circa 15 minuti con i dirigenti del Napoli, nella sede della Filmauro. Anche Massimiliano Allegri è in corsa per prendere il posto di Antonio Conte: possibile che a breve ci sia anche un incontro con i rappresentanti dell’ex Milan. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli incontra gli agenti di Italiano, ma resta in corsa anche Allegri

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