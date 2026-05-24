Napoli De Laurentiis ha già in mente il dopo Conte? L’annuncio della Rai stravolge il futuro

Dopo l’annuncio dell’addio di Antonio Conte, Rai Sport riporta che il presidente del club potrebbe aver già scelto il suo successore. La decisione potrebbe essere annunciata nelle prossime settimane. Restano da capire i tempi e le modalità di comunicazione ufficiale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui nomi in corsa. La situazione è in evoluzione e il club non ha ancora commentato pubblicamente.

Dopo la conferenza stampa d’addio di Antonio Conte, secondo Rai Sport, Aurelio De Laurentiis potrebbe avere già in mente il nome del sostituto per il prossimo futuro. Emergono i nuovi scenari per gli azzurri. L’addio di Conte è ufficiale: le possibilità per il Napoli. Antonio Conte ha lasciato il Napoli e ora gli azzurri devono ripartire da un nuovo protagonista in panchina. Se per il tecnico leccese rimangono aperte alcune porte, come quella della Nazionale, dall’altra anche il Napoli si possono aprire numerose possibilità per il futuro della panchina. Come rivela Rai Sport, Roberto Mancini potrebbe essere ancora una pista concreta per gli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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DE LAURENTIIS a Milano, sentite cosa dice su CONTE e la FIGC

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