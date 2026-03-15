Dopo la vittoria per 2-1 contro il Lecce al San Paolo, il Napoli ha conseguito il terzo risultato consecutivo di questo punteggio e si è rafforzato al terzo posto in classifica. La partita ha rappresentato più di un semplice successo, diventando un messaggio alla concorrenza. La squadra ha mostrato una certa continuità, mentre il club sta già pianificando il futuro sulla base di questa serie positiva.

La rimonta contro il Lecce non è stata soltanto una vittoria. È stato un segnale. Il Napoli batte i salentini 2-1 al San Paolo, ottiene il terzo 2-1 consecutivo e consolida il terzo posto in classifica con uno sguardo già rivolto verso l’alto. Ma ciò che ha catturato l’attenzione dei media non è stato solo il risultato e lo evidenzia anche l’edizione odierna de “ Il Mattino “. Ha colpito tutti la dichiarazione di Antonio Conte nel post-partita: “ Vorrei continuare al Napoli “. De Laurentiis è pronto a realizzare questo desiderio con un altro super mercato. Conte e la promessa che scalda il Maradona. Tre vittorie consecutive con lo stesso risultato: 2-1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Conte, De Laurentiis attua la sua mossa: il piano del Napoli dopo le parole di ieri

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