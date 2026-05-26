Oggi inizia il torneo di Parigi con il debutto di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronterà il francese Clement Tabur. Con l’assenza di Alcaraz, il focus è sul giocatore di Roma, che è considerato tra i favoriti alla vittoria. La partita si gioca questa sera, mentre l’edizione 2026 del Roland Garros si apre ufficialmente.

E ntra oggi nel vivo l’edizione 2026 del Roland Garros a Parigi con il debutto di Jannik Sinner. Con Alcaraz fuori gioco, gli occhi sono tutti puntati sul campione di Roma, candidato alla vittoria. La partita in programma questa sera è quella contro Philippe Chatrier, sul campo centrale. Ecco orario, dove vedere il match e gli altri italiani in gara. Jannik Sinner trionfa a Roma e confessa a Fazio: «Io emozionato davanti a Mattarella» X Leggi anche › Al via oggi gli Internazionali d’Italia 2026. Jannik Sinner diventerà il nuovo Re di Roma? Roland Garros 2026: quando gioca Jannik Sinner, date, dove vedere in tv il torneo. Dopo l’avvio ufficiale ieri, oggi l’Open di Francia edizione 2026 vede l’ingresso in campo del super favorito Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il n. 1 del mondo scenderà in campo stasera contro il francese Clement Tabur

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