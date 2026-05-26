Il n 1 del mondo scenderà in campo stasera contro il francese Clement Tabur
Oggi inizia il torneo di Parigi con il debutto di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronterà il francese Clement Tabur. Con l’assenza di Alcaraz, il focus è sul giocatore di Roma, che è considerato tra i favoriti alla vittoria. La partita si gioca questa sera, mentre l’edizione 2026 del Roland Garros si apre ufficialmente.
E ntra oggi nel vivo l’edizione 2026 del Roland Garros a Parigi con il debutto di Jannik Sinner. Con Alcaraz fuori gioco, gli occhi sono tutti puntati sul campione di Roma, candidato alla vittoria. La partita in programma questa sera è quella contro Philippe Chatrier, sul campo centrale. Ecco orario, dove vedere il match e gli altri italiani in gara. Jannik Sinner trionfa a Roma e confessa a Fazio: «Io emozionato davanti a Mattarella» X Leggi anche › Al via oggi gli Internazionali d’Italia 2026. Jannik Sinner diventerà il nuovo Re di Roma? Roland Garros 2026: quando gioca Jannik Sinner, date, dove vedere in tv il torneo. Dopo l’avvio ufficiale ieri, oggi l’Open di Francia edizione 2026 vede l’ingresso in campo del super favorito Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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