Ospedale Papa Francesco | donati due ulivi simbolo di pace e speranza

All'ospedale intitolato a Papa Francesco sono stati donati due alberi di ulivo della cultivar Leccino. La consegna è avvenuta da parte del direttore generale della Asl Brindisi e del responsabile della Uosd. I due ulivi sono stati presentati come simbolo di pace e speranza, rappresentando un gesto di valore simbolico e umano per la struttura sanitaria.

Dal direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, e del dirigente responsabile della Uosd Informazione e comunicazione istituzionale Giacomo Dachille L’ulivo, da sempre emblema universale di pace, resilienza e rinascita, assume oggi un significato ancora più profondo. In un periodo storico segnato da tensioni e fragilità, questo gesto rappresenta un messaggio concreto di speranza e di fiducia nel futuro, capace di parlare non solo ai pazienti ma all’intera comunità. Non è casuale che questo simbolo trovi spazio proprio all’interno dell’Ospedale Papa Francesco di Ostuni. Il Santo Padre è sempre stato riconosciuto a livello globale come una delle voci più autorevoli nel promuovere la pace, il dialogo e la fratellanza tra i popoli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ospedale Papa Francesco: donati due ulivi simbolo di pace e speranza Articoli correlati Leggi anche: Un ulivo secolare all’ospedale Monaldi in ricordo del giovane Domenico, simbolo di speranza. L’appello del Papa: “Speranza in pace, auspico tregua per i Giochi di Milano-Cortina”(Adnkronos) – "Oggi in Italia ricorre la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.