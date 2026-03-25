Giornata della Prevenzione a Borgo Ferrovia

A Borgo Ferrovia si svolge domenica 29 marzo una Giornata della Prevenzione organizzata da The Power of Pink e dall’associazione Per Borgo Ferrovia. L’evento si concentra su attività legate alla prevenzione e alla sensibilizzazione, coinvolgendo la comunità locale. La giornata prevede momenti informativi e appuntamenti dedicati alla salute, con lo scopo di promuovere la consapevolezza tra i partecipanti.

A Borgo Ferrovia, domenica 29 marzo The Power of Pink e l'associazione Per Borgo Ferrovia organizzano una Giornata della Prevenzione. Un appuntamento importante dedicato alla salute, pensato per avvicinare i cittadini alla cultura della prevenzione. L’iniziativa vedrà la partecipazione di medici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Giornata della Prevenzione a Borgo Ferrovia Articoli correlati A Borgo Ferrovia ritorna la CorridaTorna a Borgo Ferrovia “La Corrida”, appuntamento dedicato a talento, ironia e partecipazione popolare. “Occhio alla truffa”: a Borgo Ferrovia incontri per difendersi dai raggiriPromuovere la sicurezza e la consapevolezza dei cittadini attraverso l’informazione e il confronto diretto con le istituzioni. Contenuti utili per approfondire Giornata della Prevenzione Temi più discussi: Siena in Salute, screening e prevenzione per la Giornata Mondiale della Salute 2026; Screening gratuiti e incontri, l'Ulss 9 celebra la Giornata Nazionale della Salute della Donna; Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, un accordo per la prevenzione dei disturbi alimentari; Parte nell'istituto alberghiero la Settimana nazionale della prevenzione oncologica con lo screening gratuito della Lilt. Borgo Fiorovia, al via il conto alla rovescia per la Giornata della PrevenzioneScatta il conto alla rovescia a Borgo Fiorovia per la Giornata della Prevenzione, in programma nella Domenica delle Palme. Un appuntamento importante dedicato alla salute, ma anche alla riflessione e ... irpiniaoggi.it Tumori, prevenzione gratuita in ospedale: visite e screening senza prenotazione per una giornata specialeUna giornata interamente dedicata alla prevenzione, con accesso libero e servizi gratuiti. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento promuove sabato 28 marzo un Open day all’ospedale di Sciacca, co ... agrigentonotizie.it 1°Giornata della salute e della prevenzione Sabato 11 aprile 2026, presso la Sala Possamai di Orsago, si terrà una intera giornata dedicata al benessere e alla prevenzione, con check-up gratuiti e controlli specialistici. Un’occasione importante per prend - facebook.com facebook