Un aereo sperimentale cinese, noto come “Bohai Sea Monster”, ha attirato l’attenzione dopo aver mostrato piloni sotto le ali, presumibilmente destinati a armi. Le immagini circolate online mostrano una struttura insolita, con parti che sembrano progettate per il supporto di armamenti. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla funzione o l’uso dell’aereo. La notizia ha suscitato interesse tra gli esperti e osservatori militari.

I riflettori sono puntati su un misterioso aereo sperimentale cinese soprannominato “ Bohai Sea Monster ”. Nelle ultime ore sono circolate sui social alcune foto che mostrano per la prima volta quattro piloni sotto le ali del mezzo, elementi tipici dei velivoli militari destinati al trasporto di armamenti o sensori. Si tratta di un dettaglio che rafforza l’ipotesi che il programma non sia limitato a ruoli logistici, ma stia evolvendo verso una possibile configurazione da combattimento. Ecco che cosa sappiamo. Il super aereo cinese. Il “Bohai Sea Monster” appartiene alla categoria dei cosiddetti ekranoplan, velivoli a effetto suolo che volano a pochi metri dalla superficie dell’acqua sfruttando un cuscino d’aria generato tra le ali e il mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il “mostro” cinese del mare ora fa paura: spuntano i piloni per armi sotto le ali

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