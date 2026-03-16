Nel derby tra Arezzo e Perugia, Tavernelli ha pareggiato la rete di Montevago, portando il match a un pareggio che interrompe la serie di sconfitte dell’Arezzo. La partita, valida come 66esimo confronto tra le due squadre, ha visto entrambe le formazioni ottenere un punto, mentre l’Ascoli, vincendo a Gubbio, si è portato a due punti di distanza dall’Arezzo, rafforzando la sua posizione in classifica.

Tavernelli risponde a Montevago e il derby numero 66 tra Arezzo e Perugia finisce in parità. Un punto che frena gli amaranto il cui margine sull’Ascoli, vincente a Gubbio, si è ridotto a sole due lunghezze e fa molto più comodo al Grifo che allunga la serie positiva. Appena due punti nelle ultime tre partite casalinghe per il Cavallino che adesso sente la pressione dei marchigiani a due settimane dallo scontro diretto. In difesa Bucchi aveva confermato Coppolaro a destra, mentre a centrocampo la scelta era ricaduta su Mawuli, preferito a Iaccarino. Nel Perugia Tedesco aveva riproposto il rombo in mediana con Megelaitis interno e Manzari in avanti a far coppia con Montevago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Derby tra paura e sollievo. L’Arezzo va sotto e fa pari. Ora l’Ascoli è a due punti

Articoli correlati

Va sotto e Cianci fa pari. Un palo all’ultimo respiroArezzo e Ravenna si dividono la posta in palio e, tutto sommato, va bene così, anche se il palo di Viviani a tempo scaduto grida vendetta.

Ascoli Calcio : Rimonta a Sestri Levante, 3-1 al Bra e rincorsa alla Serie C, ora a due punti dal Ravenna.L’Ascoli Calcio ha conquistato una preziosa vittoria in trasferta, ribaltando il match contro il Bra con un convincente 3-1.

Approfondimenti e contenuti su Derby tra paura e sollievo L'Arezzo va...

Temi più discussi: Bologna-Roma, nel derby europeo vince la paura: finisce 1-1; Oggi quattro gare, spicca il derby salvezza tra Biagio e Moie Vallesina; Inter, meglio la rabbia della paura. Sbagliato giocare per gestire e non per vincere; Maceratese-Termoli vale la salvezza, Recanatese nel derby della paura. Ultima chiamata per la Civitanovese.

Derby tra paura e sollievo. L’Arezzo va sotto e fa pari. Ora l’Ascoli è a due puntiIl Perugia passa subito con Montevago: tanti gol mangiati ma poi ci pensa Tavernelli. I marchigiani sbancano Gubbio e ora riposano. Venerdì gli amaranto in casa del Bra. lanazione.it

Oggi quattro gare, spicca il derby salvezza tra Biagio e Moie VallesinaAltre quattro partite oggi nel girone A di Promozione per chiudere la 26esima giornata. A Chiaravalle derby salvezza e ... msn.com

Allegri rigetta le speranze tricolore post derby: "Tutti parlavano di Scudetto ma bisogna essere realisti e restare focalizzati sull'obiettivo della Champions, altrimenti rischiamo di distruggere quanto costruito in questi 6 mesi" - facebook.com facebook

Allegri: "Tutti parlavano di Scudetto dopo il derby ma bisogna essere realisti, l’obiettivo è la Champions" #LazioMIlan x.com