Il modenese Lorenzo Tubertini è il nuovo allenatore di Modena Volley

Lorenzo Tubertini sarà il nuovo allenatore di Modena Volley per la stagione 202627. È nato a Modena e ha allenato in Superlega, oltre a esperienze recenti in Francia e Austria. In Austria ha vinto il campionato, la coppa e la supercoppa, riportando la squadra alla pool ufficiale.

Sarà Lorenzo Tubertini a guidare la panchina di Modena Volley per la stagione 202627. Modenese di nascita, ha maturato esperienze in Superlega e, negli ultimi anni, nel campionato francese e in quello austriaco dove ha vinto Campionato, Coppa, Supercoppa e riportato l’Hypo alla pool ufficiale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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