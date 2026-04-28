Uncovered Rome la docu-serie dedicata alla Roma meno in vista

Da romatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sollecitare dubbi e stimolare la curiosità dei più giovani è da sempre il miglior viatico per dare una continuità di crescita e futuro, qualunque sia l’argomento o il settore in questione.Non fanno eccezione l’arte e l’archeologia, strumenti capaci di accrescere l'interesse e il desiderio di.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Alla scoperta del genio di Giuseppe Verdi, alla Cattolica docu-film e mostra dedicata al Maestro

Al Circo Massimo una giornata dedicata all’acqua, allo sport e alla sostenibilità per la Acea Run Rome The MarathonUno spazio pensato per coinvolgere il pubblico in un percorso dedicato al valore dell’acqua, alla sostenibilità e al legame profondo tra benessere,...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Alla scoperta dei tesori nascosti della Capitale, il tour esclusivo con la docu-serie di History Channel; Uncovered Rome su The History Channel - Guida TV.

uncovered rome uncovered rome la docuUncovered Roma, su History Channel la docu-serie in 2 serate per il compleanno della CapitaleHistory Channel festeggia il compleanno di Roma con una programmazione speciale con la docuserie Uncovered Roma ... dituttounpop.it

«Uncovered Rome»: la docu-serie che svela ai giovani i siti archeologici poco noti presentata alla Festa del Cinema di RomaLa Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma ha presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, il progetto «Uncovered Rome» (in italiano: «Roma svelata»), ... video.corriere.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.