Il progetto Roma Continua vince il concorso A Vision for Rome

Un progetto chiamato Roma Continua si è aggiudicato il concorso “A Vision for Rome”. La proposta, che punta a rendere la città più innovativa e vivibile, è stata scelta tra 36 team e professionisti provenienti da 29 paesi diversi. La competizione ha visto partecipare molteplici soggetti con idee e approcci vari, con l’obiettivo di migliorare alcuni aspetti urbani e di qualità della vita. La vittoria rappresenta un risultato importante nel contesto di questa iniziativa internazionale.

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È il progetto Roma Continua ad aggiudicarsi la vittoria del concorso internazionale A Vision for Rome. La call for ideas, promossa dalla fondazione Roma Regeneration con il patrocinio della Regione e di Roma Capitale, è stata lanciata a marzo 2025 al Mipim di Cannes con l’obiettivo di rilanciare la città rendendola più vivibile e più attrattiva per gli investitori. Hanno preso parte alla prima fase della gara 1.200 soggetti professionisti provenienti da 29 paesi, per un totale di 36 team. Non più semplicemente un insieme di strade e monumenti, ma un vero e proprio ecosistema vivente. È così che il progetto vincitore, elaborato dal team costituito da IT’S, OMA, LGSMA, OKRA, NET Engineering e altri collaboratori, concepisce la città. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il progetto Roma Continua vince il concorso “A Vision for Rome” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video | CMFU- Prince of Billiards | Chinese Animation Donghua Sullo stesso argomento LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 3-6, 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il ragazzo di Bisceglie vince il derby e continua a sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di una bellissima prima volta di Andrea PELLEGRINO, che non smette di sognare... Crotone vola a Roma: il progetto Pool Living vince Macroscuola? Cosa sapere La classe II B dell'Istituto Papanice-Alfieri di Crotone vince la finale regionale Macroscuola a Catanzaro. La #GiornataDellEuropa si è celebrata in modo splendido oggi a #Roma con la partecipazione del VP Esecutivo della Commissione @RaffaeleFitto e della VP @AntonellaSberna @EUParl_EN. La bandiera europea è stata dispiegata sotto il caldo sole ro x.com Roma Continua vince la call for ideas di Fondazione Roma REgenerationUn modello di sviluppo di Roma che punti da una parte sulle industrie strategiche del territorio e dall’altra sulla rigenerazione di ampie aree della città secondo cinque princìpi: Cura, Bellezza, Con ... msn.com Due grandi studi di architettura puntano a rivoluzionare Roma nei prossimi 25 anniÈ Roma Continua il progetto vincitore del concorso internazionale di idee Vision for Rome, promosso dalla Fondazione Roma REgeneration per individuare nuove strategie per il futuro della Capitale e ... artribune.com