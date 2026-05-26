Il mito ci salverà Torna il Troina Festival

Da feedpress.me 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Troina Festival torna con un focus sulle grandi figure femminili del mito, interpretate attraverso temi attuali come la guerra. Durante l’evento saranno presentate rappresentazioni e approfondimenti dedicati a queste figure femminili, con particolare attenzione alle loro storie e ai loro ruoli simbolici. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città e coinvolgerà artisti, studiosi e pubblico in attività culturali e spettacoli.

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Saranno le grandi figure femminili del mito, attraversate da temi contemporanei come guerra, memoria, identità e resistenza, il filo conduttore del Mythos Troina Festival 2026, la rassegna teatrale diretta da Luigi Tabita riconosciuta dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Inda - Istituto Nazionale del Dramma Antico, che animerà l’estate culturale di Troina con dieci prime nazionali, grandi interpreti e nuove drammaturgie. Troina, borgo dei Nebrodi ricco di storia, arte e bellezze naturali, è oggi anche il simbolo di un territorio che ha scelto di reagire alle difficoltà legate allo spopolamento e alle criticità infrastrutturali investendo nella cultura come strumento di crescita e rigenerazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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