Il mito ci salverà Torna il Troina Festival
Il Troina Festival torna con un focus sulle grandi figure femminili del mito, interpretate attraverso temi attuali come la guerra. Durante l’evento saranno presentate rappresentazioni e approfondimenti dedicati a queste figure femminili, con particolare attenzione alle loro storie e ai loro ruoli simbolici. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città e coinvolgerà artisti, studiosi e pubblico in attività culturali e spettacoli.
Saranno le grandi figure femminili del mito, attraversate da temi contemporanei come guerra, memoria, identità e resistenza, il filo conduttore del Mythos Troina Festival 2026, la rassegna teatrale diretta da Luigi Tabita riconosciuta dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Inda - Istituto Nazionale del Dramma Antico, che animerà l’estate culturale di Troina con dieci prime nazionali, grandi interpreti e nuove drammaturgie. Troina, borgo dei Nebrodi ricco di storia, arte e bellezze naturali, è oggi anche il simbolo di un territorio che ha scelto di reagire alle difficoltà legate allo spopolamento e alle criticità infrastrutturali investendo nella cultura come strumento di crescita e rigenerazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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