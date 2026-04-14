Un articolo analizza come alcuni sistemi di comunicazione mirino a delegittimare il centrosinistra e la leader del partito. Si osserva che il coinvolgimento della Generazione Z viene spesso presentato come soluzione ai problemi politici attuali. L’autrice sottolinea come si diffonda un messaggio che distorce i fatti, creando un rumore di sottofondo rispetto alla realtà concreta. La critica si concentra sull’uso strategico di questo approccio nelle dinamiche politiche odierne.

di Enza Plotino Alimentare il rumore di fondo mettendo in secondo piano la realtà è l’esercizio spudorato in cui oggi sono impegnati tutti quei centri di comunicazione che rispondono alle strategie della destra, del centro e in parte della sinistra cosiddetta “riformista” per creare una confusione che mina ogni risposta del centrosinistra alle domande di cambiamento che stanno attraversando il nostro Paese, ma che rimangono soffocate da un bombardamento mediatico che le trasforma puntualmente in debolezze paralizzanti. E’ un sistema scientifico e metodico che punta a screditare e delegittimare ogni punto di forza del campo progressista trasformandolo in conflitto latente o in contrasto manifesto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’è un sistema di comunicazione che delegittima il centrosinistra e Schlein: la GenZ ci salverà

Calenda sbatte la porta in faccia a Schlein e compagni: “Non ci penso proprio a rientrare nel centrosinistra”“Non ci penso proprio a rientrare nel centrosinistra e resto ancorato al progetto di un polo riformista, un terzo polo, perché non si può far finta...

Nuovo leader centrosinistra: il nome che preoccupa Schlein e ConteIl panorama politico in vista delle elezioni del 2027 si arricchisce di nuovi elementi, con i sondaggi che iniziano a delineare scenari meno scontati.