Torna il Mish Mash Festival | ci sarà anche Tony Pitony
Dal 10 al 12 agosto, il Castello arabo-normanno di Milazzo ospiterà la decima edizione del Mish Mash Festival, un evento musicale dedicato a generi indie ed elettronici. Durante i tre giorni, sul palco si esibiranno vari artisti, tra cui anche Tony Pitony. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per gli amanti della musica estiva nella regione e oltre.
Dal 10 al 12 agosto, il Castello arabo-normanno di Milazzo si trasforma in un palcoscenico epico per la decima edizione del Mish Mash Festival, l’evento musicale estivo diventato un punto di riferimento in Sicilia e oltre per gli appassionati di musica indie ed elettronica. Con oltre 47.000. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
